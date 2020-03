FC Bayern : "Nicht glücklich": Leon Goretzka lässt Frust raus – und bekommt Ansage

Leon Goretzka kam in der 70. Minute ins Spiel, machte gegen den FC Augsburg noch das 2:0 und zeigte sich anschließend unzufrieden mit seinem Standing beim FC Bayern.

Leon Goretzka ist unzufrieden. "Persönlich bin ich natürlich nicht glücklich, wenn ich 20 Minuten spiele", sagte der Mittelfeldspieler nach dem 2:0-Sieg gegen die bayerischen Schwaben.

Dabei befinde er sich nach zahlreichen muskulären Problemen in Topform, ja "vielleicht sogar in der besten Verfassung in meiner bisherigen Laufbahn".

Dennoch durfte Leon Goretzka in der laufenden Saison erst in vier Bundesligaspielen in der Startelf ran und durchspielen.

Im DFB-Pokal kam er gegen Ex-Klub Schalke 04 auch über die volle Distanz zum Einsatz, ebenso in der Champions League bei Roter Stern Belgrad.