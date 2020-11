Borussia Dortmund : Nicht Mourinho, nicht Löw: Andre Schürrle nennt besten Trainer seiner Karriere

Vor wenigen Wochen hatte Andre Schürrle seine Profikarriere für beendet erklärt. Während dieser durfte er unter so manchem Hochkaräter trainieren und spielen. In einem Interview nennt der 2014er-Weltmeister den besten Trainer.

Nicht Jose Mourinho, nicht Claudio Ranieri, nicht Joachim Löw: nein, Thomas Tuchel ist für Andre Schürrle der beste Trainer, mit dem er zusammengearbeitet hat. Das erzählt der inzwischen berentete 29-Jährige der BILD AM SONNTAG.

"Ich hatte das Glück, dass ich ziemlich viele gute Trainer hatte. Aber der beste für mich war Thomas Tuchel", so Schürrle. Drei Jahre dauerte das Zusammenwirken in der Jugend von Mainz 05, in der Saison 2016/17 hatten beide bei Borussia Dortmund miteinander zu tun – und holten sogar den DFB-Pokal.

Tuchel habe Schürrle für die Karriere am meisten mitgegeben, begründet dieser seine Wahl: "Unser Verhältnis war nicht immer einfach, wir sind auch mal aneinandergeraten. Aber er war einfach der Trainer, der mich am meisten geprägt hat."