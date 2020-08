FC Barcelona : Niemals Barça? Mauricio Pochettino rudert zurück

Vor gut zwei Jahren hatte Mauricio Pochettino mit der Aussage aufgewartet, er würde lieber auf seinen Bauernhof in Argentinien gehen, als Trainer des FC Barcelona zu werden.

"Ich muss das jetzt endlich klarstellen. Ich war in jenem Jahr in Barcelona und traf Bartomeu in einer Bar", schildert Pochettino bei EL PAIS. "Wir begrüßten uns, weil wir unsere Kinder in die gleiche Schule brachten und sprachen fünf Minuten lang."

Nach dem offenbar rein zufälligen Treffen mit dem Vereinschef des FC Barcelona sind das erste Mal Gerüchte um einen Barça-Wechsel in Umlauf gebracht worden. "Ich wollte sie mit dieser Aussage aus der Welt schaffen, wollte aber nicht respektlos gegenüber Barça sein", stellt Pochettino klar.