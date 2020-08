Borussia Dortmund : Noch besser als er? Erling Haaland adelt Youssoufa Moukoko

"Er ist viel besser als ich, als ich 15 Jahre alt war. Er trainiert beim BVB mit den Profis. Als ich 15 war, habe ich in meiner Heimatstadt Bryne in der Jugend gespielt", äußert sich Erling Haaland laut BILD über seinen noch mal einige Jahre jüngeren Sparringspartner.

Moukoko ist seit Jahren einer der überragenden Akteure im deutschlandweiten Jugendfußball. Für die Dortmunder A-Jugend erzielte er in der vergangenen Saison 38 Tore (10 Vorlagen) in 28 Pflichtspielen. Da staunt sogar Haaland.

"Ich will nicht zu viel Druck auf ihn ausüben, aber ich denke, ich habe noch nie in meinem Leben einen so guten 15-Jährigen wie ihn gesehen", schwärmt der Norweger, selbst erst 20 Jahre alt. Haaland überragte in seinen ersten 18 Einsätzen für den BVB ebenfalls und erzielte 16 Tore.