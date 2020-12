Inter Mailand : Nur noch Bankdrücker: Was Antonio Conte von Achraf Hakimi fordert

Ob Antonio Conte Achraf Hakimi am Dienstagabend erneut auf der Bank belässt, ließ sich der Trainer von Inter Mailand nicht entlocken. Hakimis Entwicklung hatte zuletzt größere Dellen erlitten.

Ein Tor und zwei Vorlagen hatte Achraf Hakimi nach seinem Sommerwechsel zu Inter Mailand beigesteuert. In der Lombardei sind seinerzeit unzählige Lobeshymnen auf den Marokkaner angestimmt worden. Die sind jedoch längst verklungen.

In den letzten fünf Serie-A-Spielen hatte Hakimi lediglich zweimal ein Mandat in der Startelf bekommen. Gegen Atalanta und Sassuolo kam er zuletzt nicht mal auf zusammengerechnet zehn Minuten Spielzeit. Antonio Conte erklärt, woran es momentan hakt.

"Er hat Potenzial, das habe ich schon vor der Saison gesagt - und bei dieser Position bleibe ich. Er muss aber stark an seinem Verhalten in der Defensive arbeiten", sagte Conte am Montag vor dem Champions-League-Duell bei Borussia Mönchengladbach.