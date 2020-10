Gereizte Pressekonferenz : "Oh, mein Gott!": Jürgen Klopp von Reporterfragen extrem genervt

Der FC Liverpool muss die kommenden Monate ohne Virgil van Dijk planen. Nach dieser Personalie befragt, reagiert Jürgen Klopp ziemlich erregt – und fast sich vor der anstehenden Aufgabe in der Champions League gleich mehrfach an die Stirn.

"Oh, mein Gott!", schlug er die Hände über die Stirn zusammen: "Sind Sie ein Journalist?" Die Leute seien offenbar gar nicht daran interessiert an dem, was Liverpool tue – "für sie ist das alles nur Spaß", fauchte Klopp.

"Wenn uns jetzt jemand sagen will, wir haben im Sommer-Transferfenster einen Fehler gemacht... Jamie Carragher hat schon so was erwähnt", sagte Klopp, der an jene Berufsgruppe adressiert: "Es gibt einen Grund, warum sie nicht meinen Job haben, sondern ihren."

"Ist irgendjemand an dem Spiel hier morgen interessiert?", fragte Klopp entnervt, der nebenbei erwähnte, dass auch Matip verletzt nicht zur Verfügung stehen wird und dies die Liverpooler Probleme in der Defensive noch mal verschärft. Stammtorwart Alisson bleibt dem Aufgebot ebenfalls weiterhin fern.