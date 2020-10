Felix Magath poltert gegen Pep : "Ohne Messi funktioniert Guardiolas System nicht so erfolgreich"

Dass Pep Guardiola mit dem FC Barcelona zweimal die Champions League gewonnen hat, lag laut Ansicht von Felix Magath nicht an dessen Trainerkünste, sondern an Superstar Lionel Messi.

Für Felix Magath trägt nicht Pep Guardiola, sondern Lionel Messi den Löwenanteil an der vom FC Barcelona in der Vergangenheit zweimal gewonnenen Champions League.

"Messi hat die Titel geholt, nicht Guardiola. Ohne Messi funktionierte dieses System nirgends mehr so erfolgreich für Guardiola. Ansonsten hätte er die Königsklasse ja auch mit dem FC Bayern oder Manchester City längst gewonnen", so Magaths Ansage in der SPORT BILD.

Das Tiki-Taka, das vor allen Dingen von Guardiola geprägt und praktiziert wird, tituliert Magath als eine "Fehlentwicklung im Fußball". Jener Spielstil funktioniere ausschließlich dann, wenn die eigenen Spieler dem Gegner technisch überlegen seien: "Für den Zuschauer ist das Ballhalten, wie ich es nenne, nur langweilig und hat ein Spitzenteam eigentlich nicht nötig."