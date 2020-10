Champions League : Ole Gunnar Solskjaer & Julian Nagelsmann – besonderes "Wiedersehen"

Als kleiner Bub fieberte Julian Nagelsmann im Mai 1999 mit dem FC Bayern, der im legendären Champions-League-Finale Manchester United mit 1:2 unterlag. Torschütze war damals Ole Gunnar Solskjaer, heute Trainer des englischen Rekordmeisters und am Mittwochabend (21 Uhr) RB Leipzigs Gegner in der Königsklasse. Ob dieses Erlebnisses flachste Nagelsmann zunächst.

Julian Nagelsmann wird ihm also persönlich begegnen, dem Spieler, der ihm vor 21 Jahren einen Dolchstoß verpasst hatte. Im Finale der Champions League 1999 war es der eingewechselte Ole Gunnar Solskjaer, der dafür sorgte, dass Manchester United den FC Bayern im Endspiel eliminierte.

"Ich war nicht der glücklichste Mensch. Mein Papa war damals Gladbach-Fan, der hat mich ein bisschen aufgezogen", sagte Nagelsmann am Dienstag. "Er war glücklich, dass Bayern nicht gewonnen hat. Ich war nicht ganz so glücklich", erinnert sich der Cheftrainer von RB Leipzig an das damalige Schreckenserlebnis zurück

Mittwochs spielt Leipzig ausgerechnet in Manchester. "Ich werde ihn morgen erstmal weggrätschen", ulkte Nagelsmann, der später aber anfügte, dass er Solskjaer trotz der Vorkommnisse ganz normal begrüßen und nicht mehr böse sein werde.