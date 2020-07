Manchester United : Ole Gunnar Solskjaer rechnet damit, dass David de Gea noch lange bleibt

David de Gea hatte in dieser Saison einige schwache Momente. Der iberische Torhüter genießt von Ole Gunnar Solskjaer aber vollstes Vertrauen. Sein Trainer rechnet mit vielen weiteren Jahren bei Manchester United.

Im Kampf um die Champions League braucht Manchester United einen David de Gea in absoluter Topform. Dies war im bisherigen Saisonverlauf aber nicht immer gegeben. Vor dem Heimspiel gegen den FC Southampton wurde der zuständige Trainer Ole Gunnar Solskjaer zu der heiklen Personalie befragt.

"Um ein Torhüter von Manchester United zu sein, muss man eine starke Mentalität haben. David hat eine starke Mentalität und er ist schon so lange hier, dass er sein 400. Spiel vor sich hat - und so weit kommt man nicht, wenn man Angst hat", sagte Solskjaer.

Der United-Übungsleiter legte nach, dass er zu keinem Zeitpunkt darüber nachgedacht habe, de Gea aus dem Tor zu nehmen. Der Spanier in den vergangenen Jahren hervorragend gewesen, sagte Solskjaer: "Er will noch viele, viele, vielleicht noch zehn Jahre hier spielen. Wie lange er an der Spitze bleiben kann, liegt jedoch ganz bei ihm."

United ist seit 17 Spielen in allen Wettbewerben ungeschlagen und gewann die letzten vier Premier-League-Partien. Mit einem Erfolg gegen Southampton hat United die Möglichkeit, sich an Leicester City, das sich am Wochenende mit 1:4 beim AFC Bournemouth blamiert hatte, auf Champions-League-Platz vier zu schieben.