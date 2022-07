Olympique Lyon Alexandre Lacazette: Traumtor nach heftigem Wespenangriff



Kevin Richau

Seine Rückkehr zu Olympique Lyon hatte sich Alexandre Lacazette (31) sicherlich weniger schmerzhaft vorgestellt. Der Angreifer wurde vor wenigen Tagen von einem Wespenschwarm angegriffen. Im Test gegen Feyenoord Rotterdam stand er überraschend auf dem Feld und sorgte für das Highlight des Tages.

Foto: / Getty Images

Wie L'Equipe berichtete, erlitt Lacazette zehn Wespenstiche bei einer Wanderung durch einen niederländischen Wald. Es war daher ungewiss, ob der Franzose im gestrigen Testspiel gegen Feyenoord überhaupt auflaufen könnte. Er spielte und markierte einen unglaublichen Treffer aus 30 Metern Entfernung. Lacazette wurde in Lyon geboren und ausgebildet. In diesem Sommer kehrte er nach fünf Jahren ablösefrei vom FC Arsenal zurück zu OL. "Es war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte", kommentierte er seinen Wechsel selbst. Gleich nach der Ankunft in seiner Heimatstadt bedankte sich der Angreifer für die nette Begrüßung.

"Danke für den Empfang und die Liebe, die in den letzten Monaten gezeigt wurde", so Lacazette. "Meine Rückkehr ist in den letzten Wochen offensichtlich geworden. Auch ohne Teilnahme am Europapokal ist das Projekt wichtig."