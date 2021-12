Olympique Lyon : Au revoir Lyon: Ex-Münchener Xherdan Shaqiri schon wieder auf dem Sprung?

Xherdan Shaqiri war im Sommer noch überglücklich. Der Schweizer wechselte vom FC Liverpool zu Olympique Lyon und wollte dort endlich wieder Höchstleistungen bringen. In Frankreich möchten sie ihn jetzt aber ganz dringend loswerden.

Mehr als 11 Millionen Euro bezahlte Lyon im August für Shaqiri. Das Kraftpaket münzte diese Transfersumme bisher aber zu selten in gute Leistungen um. Nach der großen Anfangseuphorie folgte die Ernüchterung. In den letzten neun Partien stand der 30-Jährige nur zweimal auf dem Platz. Beim 0:0 gegen Lille zählte er nicht einmal zum Kader.

Nach Informationen der L'Equipe möchte Lyon Shaqiri im Winter schon wieder loswerden. Seine schlechten Auftritte rechtfertigen in keinster Weise sein Monatsgehalt in Höhe von 350.000 Euro. Der Klub wurde in letzter Zeit aufgrund von Fanausschreitungen wiederholt zur Kasse gebeten und ist deshalb bestrebt, Kosten einzusparen.