Diesen irrwitzigen Bonus erhielt Kylian Mbappe für PSG-Verlängerung

Kylian Mbappe steht eigentlich immer in den Schlagzeilen, vor einem Jahr aber in besonders hoher Frequenz. Grund hierfür waren die Wechselgerüchte und seine anschließende Verlängerung bei Paris Saint-Germain, die ihm eine absurde Einmalzahlung einbrachte.

Mbappe erhält den Bonus dem Bericht zufolge in drei Raten a 60 Millionen Euro. Die Verlängerungsprämie ist aber nicht die einzige Zahl, die zum Staunen anregt. Mbappes Grundgehalt soll darüber hinaus bei 72 Millionen Euro liegen.

Die Unterschrift ließ er sich seinerzeit nicht schlecht alimentieren. Gemäß Le Parisien hatte Mbappe allein für die Vertragsverlängerung bis 2024 einen Bonus von absurden 180 Millionen Euro erhalten. Bilanziell wurde die Summe schon 2022 verbucht, in diesem Jahr taucht sie daher nicht auf.

Eigentlich war Kylian Mbappe schon bei Real Madrid. Dann folgte allerdings die spektakuläre Kehrtwende, am Ende derer der Superstar im Mai vergangenen Jahres einen neuen Vertrag bei Paris Saint-Germain unterschrieb.

Mit 31 Toren und acht Vorlagen zahlt es der Ausnahmekönner auch mit Leistung zurück, der sportliche Erfolg ist dennoch überschaubar. Mbappe soll mitunter eigentlich dafür sorgen, dass PSG endlich den Titel in der Champions League holt.

In dieser Saison war in der Königsklasse aber schon wieder im Achtelfinale Endstation. In Spanien wurde unlängst behauptet, dass Mbappe nicht noch einmal verlängern wird. Sollte PSG die Champions League gewinnen oder der 24-Jährige seine Zustimmung erteilen, würde sich der Vertrag um eine Saison verlängern.

