Olympique Lyon Mkhitaryan-Nachfolger: Roma wagt Vorstoß bei Houssem Aouar



Kevin Richau

In den letzten Jahren zählte Lyons Houssem Aouar zu den gefragtesten Talenten Europas. In diesem Sommer könnte der vielfach angepriesene Wechsel endlich über die Bühne gehen. Die AS Roma soll die größten Chancen auf eine Verpflichtung auf sich vereinen. App laden

Foto: / Getty Images

Mehrere Medienvertreter, darunter der TV-Sender beIN Sports, berichten darüber, dass der Serie-A-Vertreter an Olympique Lyon herangetreten ist, um 17 Millionen Euro Ablöse für Aouar zu bieten. Die Franzosen verlangen eigentlich 25 Mio. Euro, sind aber womöglich zu Kompromissen bereit, da der Spieler in sein letztes Vertragsjahr an der Rhone geht, und somit 2023 ein ablösefreier Abschied droht. Aouar ist ein Eigengewächs des früheren Serienmeisters. In Lyon geboren und aufgewachsen, schloss er sich 2009 der Juniorenabteilung von OL an. 2017 folgte das Debüt bei den Profis in der Zwischenrunde der Europa League gegen Alkmaar.