Olympique Lyon : Kampf um Memphis Depay: Wer interessiert und wer Favorit ist

Memphis Depay hat im Sommer alle Möglichkeiten, eine Vielzahl an Topklubs möchte den ablösefreien Angreifer unter Vertrag nehmen. Doch es gibt einen Favoriten.

Depay, so wird es jedenfalls in dem Bericht der katalanischen Sportzeitung aufgeführt, präferiert weiterhin einen Wechsel nach Barcelona. Wie ESPORT3 berichtet, werben die Barça-Bosse akribisch um den Niederländer. Eine Einigung steht aber noch aus.

Barça oder nicht? Was Clarence Seedorf Memphis Depay empfiehlt

"Wir haben zu Beginn der Saison mehrmals gesagt, dass wir jemanden in der Spitze brauchen, der für Konkurrenzkampf, Tore und Effektivität sorgt", hoffte Koeman schon im Januar auf eine Verstärkung für die Sturmzentrale.

Für die zu vergebene Stelle hat Barça neben Depay den ebenfalls vereinslosen Sergio Agüero im Blick. TYC SPORTS berichtete in dieser Woche, dass der Wechsel des Argentiniers nach Barcelona konkreter werde und Agüero sogar bereit wäre, Abstriche in Sachen Gehalt in Kauf zu nehmen.