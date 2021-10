Olympique Lyon : FC Liverpool verhinderte früheren Abschied von Xherdan Shaqiri

Seit seiner Ankunft an der Anfield Road vor drei Jahren konnte Shaqiri nie so richtig Fuß fassen in Liverpool. Gehörte er bei Stoke City zuvor noch zu den Stützen seines Teams, kam er bei den Reds nie über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. Aus diesem Grund wollte der 29-Jährige den Verein schon 2020 verlassen, wie er nun verriet.

Für das Abenteuer Ligue 1 haben indessen mehrere Faktoren gesprochen. "Ich wollte eine neue Herausforderung, eine neue Sprache und die Nähe zu meiner Familie", stellte der Nationalspieler klar.

Shaqiri möchte in seiner neuen Heimat vor allem aber zurück zu alter Stärke finden: "In Frankreich ist es meine Aufgabe, wieder zu 100 Prozent in Form zu kommen. Ich benötige dafür viele Spiele. Und die erhalte ich in Lyon."