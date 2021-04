Olympique Lyon : Memphis Depay vor Abschied: Lyonnais-Boss lobt den scheidenden Kapitän

"Ich habe nichts, wofür ich ihn kritisieren könnte", erklärte Lyonnais-Boss Jean-Michel Aulas gemäß der Sporttageszeitung SPORT. "Ich werde seine Entscheidung respektieren. Wenn er zu einem größeren Club als Lyon geht, hat er Recht."

Depay war Anfang 2016 für 17 Millionen Euro von Manchester United in die Ligue 1 gewechselt. Die Bilanz des von Barcelona umworbenen Angreifers in der Liga: 57 Tore und 42 Vorlagen in 132 Partien.

Neben der sportlichen Extraklasse bringt Depay laut Aulas auch andere Qualitäten ein. Der niederländische Nationalspieler sei ein "guter" Mannschaftskapitän: "Er spricht viel mit den anderen Spielern." Depay habe in Lyon die richtige Plattform, um zu seiner besten Form zu gelangen.