Olympique Lyon : Memphis Depay witzelt über Abschied von Olympique Lyon – Uneinigkeit bei Barça

Memphis Depay (26, Vertrag läuft aus) schließt eine Vertragsverlängerung bei Olympique Lyon nicht aus. Konzentrieren will sich der niederländische Nationalspieler aber derzeit nur auf das Sportliche.

"Ich konzentriere mich auf das, was ich hier mache. Ich möchte noch keine Erklärung abgeben, weil ich mich hier gut fühle. Ich möchte kein Fass aufmachen", erklärte Depay nach dem Spiel gegen Lens (3:2).

Houssem Aouar will an der Seite von Cristiano Ronaldo spielen

Über seine Zukunft wolle er aktuell nicht sprechen. Unzufrieden ist er beim Tabellenführer der Ligue 1 aber nicht. Im Gegenteil: "Ich bin glücklich hier. Wir haben ein großartiges Team, ich mag den Präsidenten sehr. Wir werden sehen, was passiert."

Memphis Depay: Uneinigkeit bei Barça

Barça-Coach Ronald Koeman würde seinen Landsmann weiterhin gerne an seiner Seite sehen. Und das am liebsten bereits im Winter. Laut MUNDO DEPORTIVO will Sportdirektor Ramón Planes aber keinen Winter-Wechsel, sondern angesichts der leeren Vereinskassen eine ablösefreie Verpflichtung zur neuen Saison.

Das letzte Wort wird wohl erst gegen Ende der aktuellen Transferperiode gesprochen, wenn der neue Präsident des Klubs die Geschäfte übernimmt. Am 24. Januar 2021 steigen die Wahlen in Katalonien.