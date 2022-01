Olympique Lyon : Nach Absage an Newcastle: Wird Lucas Paqueta bei Paris Saint-Germain schwach?

Lucas Paqueta lehnte jüngst eine finanziell äußerst lukrative Offerte von Newcastle United ab. Nun könnte der Brasilianer Olympique Lyon allerdings trotzdem verlassen. Paris Saint-Germain klopft an.

Newcastle United bot dem brasilianischen Nationalspieler dem französischen Onlineportal Foot Mercato zufolge ein Jahresgehalt von 10 Millionen Euro, sollte er in der laufenden Transferperiode sein Ja-Wort einer Zusammenarbeit geben.

Paqueta lehnte das Angebot ab, ohne in Verhandlungen zu treten. Der 24-Jährige fühlt sich wohl in Lyon und soll sich einen Transfer nur vorstellen können, wenn ein absoluter Top-Klub anklopfen sollte. Dazu könnte es schon in Kürze kommen.