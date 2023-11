Olympique Lyon: Verlässt Ex-Bayern-Star Tolisso das sinkende Schiff?

Bei Olympique Lyon herrscht das Chaos. Dem ehemaligen Serienmeister droht als Tabellenletzter der Absturz in die Zweitklassigkeit. Und jetzt auch noch das: Beim Unternehmen Klassenerhalt könnte der Traditionsverein im Winter zwei seiner wichtigsten Spieler verlieren.

Ebenso wie Lacazette kehrte auch Corentin Tolisso (29) zurück zur Lyonnais. Nach fünf Jahren im Trikot des FC Bayern, der im Sommer 2017 knapp 42 Millionen Euro Ablöse gezahlt hatte, heuerte der Mittelfeldakteur 2022 ablösefrei bei seinem Heimatverein an.

In der aktuellen Saison ist jedoch der Wurm drin. Lacazette kommt erst auf drei Treffer. Auch deshalb rangiert Lyon nach elf Spieltagen mit lediglich sieben Punkten auf dem letzten Tabellenplatz der Ligue 1. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt bereits fünf Zähler.

Alexandre Lacazette schlug im vergangenen Jahr nach der Rückkehr vom FC Arsenal zu seinem Jugendverein Olympique Lyon hervorragend ein. Der langjährige Nationalstürmer traf regelmäßig, in der Torschützenliste wurde er nur von Kylian Mbappe übertrumpft.

Der Vize-Mannschaftskapitän könnte nach Informationen des französischen Journalisten Edward Jay von RMC Sport im Januar das Weite suchen. Tolisso soll Angebote von ausländischen Vereinen vorliegen haben. Sollte der Ex-Münchner im Januar tatsächlich das sinkende Schiff verlassen, würde Lyon angesichts seines noch bis 2027 datierten Vertrags immerhin eine Transferentschädigung erhalten.

Lacazette nach Saudi-Arabien?

Lacazette könnte im kommenden Frühjahr indes in der Wüste zu sehen sein. Der langjährige Arsenal-Stürmer hat Jay zufolge lukrative Angebote aus Saudi-Arabien vorliegen. Auch aus der Major League Soccer soll es Interesse an einer Zusammenarbeit mit dem OL-Kapitän geben.

Ob die Leistungsträger den abgestürzten Spitzenverein tatsächlich in Kürze verlassen werden, bleibt abzuwarten. Vorerst gilt es, den leichten Aufwärtstrend zu bestätigen. Am vergangenen Spieltag konnte Lyon einen hart umkämpften 1:0-Auswärtssieg bei Stade Rennes feiern, zuvor erkämpfte sie sich einen Punkt gegen Metz. Am kommenden Sonntag (20:45 Uhr) empfängt Lyon den OSC Lille.

Verwendete Quellen

RMC Sport