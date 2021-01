Olympique Lyon : "Werde 10-mal besser sein": Memphis Depay macht Wechselansage

Aouar und Depay sind in Lyon die absoluten Leistungsträger. Mit den Toren des offensiven Duos peilt die Vereinsführung in Lyon an, nach einem trostlosen Jahr ohne internationalen Wettbewerb wieder in die Champions League einzuziehen.

Hinter Aouar sollen vor allem Paris Saint-Germain und Juventus Turin her sein. Bei Depay gibt es mit dem FC Barcelona seit Monaten vor allem einen Klub, der gehandelt wird. In der katalanischen Hauptstadt will Trainer Ronald Koeman seinen alten Weggefährten aus der Elftal unbedingt verpflichten.