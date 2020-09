FC Barcelona : Lyon flirtet mit Samuel Umtiti – FC Barcelona will mit Ablöse Eric Garcia finanzieren

Olympique Lyon bestätigt in Person von Sportdirektor Juninho Interesse an Barça-Verteidiger Samuel Umtiti. Das Gehalt des Weltmeisters könnte jedoch zum Problem werden. Barça indes ist auf die Ablöse für Umtiti angewiesen, um Eric Garcia verpflichten zu können.

Sportdirektor Juniho stellt aber klar: "Wenn man sich anschaut, was er verdient, muss man sagen: Dieses Niveau gibt es bei uns nicht. Umtitis Gehalt ist für uns nicht zu stemmen."

Samuel Umtiti hatte einst seinen Durchbruch in Lyon gefeiert. 2016 wechselte er für 25 Millionen Euro Ablöse zum FC Barcelona, wo er bis zur WM 2018 einen hervorragenden Job machte. Seit dem WM-Titel mit der Equipe Tricolore wird der Abwehrakteur jedoch vom Verletzungspech verfolgt.

Auf der linken Innenverteidiger-Position hat ihm Landsmann Clement Lenglet den Rang abgelaufen. Umtiti, dessen Vertrag noch bis 2023 gültig ist, würde den Katalanen am liebsten erhalten bleiben, wie sein Berater jüngst erklärte ("Samuel will Barça in diesem Sommer nicht verlassen. Es könnte jedoch sein, dass es notwendig wird, andere Optionen zu prüfen").

Verkauf von Samuel Umtiti soll Transfer von Eric Garcia finanzieren

Barcelona will Umtiti verkaufen. Die Ablöse soll zum Kauf von Eric Garcia (19, Manchester City) verwendet werden. Laut DAILY MAIL muss erst Umtiti (oder Jean-Clair Todibo) veräußert werden, ehe der Garcia-Deal über die Bühne geht.