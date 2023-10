Sieg-Premiere mit Marseille: Gennaro Gattuso adelt Aubameyang

In seinem dritten Spiel als Trainer von Olympique Marseille gelang Gennaro Gattuso (45) der erste Sieg. Beim Heimspiel gegen Le Havre gewann die Mittelfeld-Legende mit seiner Mannschaft deutlich mit 3:0. In die Torschützenliste trug sich auch Pierre-Emerick Aubameyang (34) ein, der mit Gattuso beim AC Mailand noch zusammengespielt hatte.

"Ich bin sehr zufrieden, trotz der vielen Ausfälle haben wir kein Tor kassiert. Ich möchte mich bei den 63.000 Fans für ihre Unterstützung bedanken, sie haben uns sehr ermutigt", kommentierte Gennaro Gattuso den 3:0-Heimsieg von Olympique Marseille gegen Le Havre.

Gattuso fährt ersten Sieg ein

Der Italiener folgte Ende September auf den entlassenen Marcelino Garcia Toral (58) und konnte nach einer 2:3-Auftaktniederlage gegen Monaco und einem 2:2 gegen Brighton in der Europa League im dritten Anlauf seinen ersten Sieg an der Seitenlinie bei seinem neuen Klub einfahren. Nach acht Spieltagen belegt Marseille jetzt mit zwölf Punkten den sechsten Platz in der Ligue 1.

Gattuso und Aubameyang früher Profikollegen beim AC Milan

Torschütze zum zwischenzeitlichen 2:0 war der ehemalige Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang (34) der als Teenager Frankreich verlassen hatte und in die Jugendabteilung des AC Mailand gewechselt war. Im damaligen Starensemble der Rossoneri konnte sich der Gabuner nicht durchsetzen und absolvierte schließlich nicht mal ein einziges Profispiel für die Mailänder.