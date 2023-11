Bittere Pfiffe gegen Aubameyang - Marseille-Trainer Gattuso: "Fans haben immer recht"

Pierre-Emerick Aubameyang dürfte den letzten Spieltag wohl nicht so schnell wieder vergessen. Beim Heimspiel mit Olympique Marseille gegen LOSC Lille (0:0) wurde der Gabuner in der zweiten Hälfte ausgewechselt. So weit so gut, doch während seinem Gang vom Feld buhten ihn die eigenen Fans massiv aus.

Gattuso: "Wenn sie nicht mögen, was wir tun, dann …"

Marseille-Trainer Gennaro Gattuso nahm die Anhänger von OM nun in Schutz. "Die Fans haben immer recht", erklärte der Weltmeister von 2006 bei Prime Video Sport zu den lautstarken Unmutsbekundungen gegen Aubameyang am Wochenende. "Sie haben die Tickets bezahlt. Und wenn sie nicht mögen, was wir tun, dann haben wir das zu akzeptieren."

Weiter meinte Gattuso jedoch, dass man sich aufgrund der Pfiffe nicht hängelassen dürfe. "Natürlich müssen wir besser spielen. Es ist normal, dass man sich Sorgen macht, wenn man ausgebuht wird", so der 45-Jährige, der seit Ende September als Nachfolger von Marcelino (58) bei OM in der Verantwortung steht.