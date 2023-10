Warum Wunschkandidat Zinedine Zidane Olympique Marseille eine Absage erteilte

Schlussendlich übernimmt der Italiener Gattuso den Trainerposten, nachdem zuvor auch der in Marseille geborene Zinedine Zidane auf die Stelle verzichtet hatte. Der Franzose sei laut Mundo Deportivo nicht vom Projekt überzeugt gewesen, schließt aber ein Engagement zu einem späteren Zeitpunkt nicht aus, sollte sich die Möglichkeit erneut ergeben.

Laut der spanischen Zeitung würde Zidane allerdings eine Zusammenarbeit nur in Betracht ziehen, wenn Marseille einen neuen Eigentümer bekommt. Ein Szenario, das in absehbarer Zukunft durchaus realistisch ist, zumal unter anderem die saudischen Besitzer von Newcastle United Interesse am französischen Ligue-1-Klub gezeigt haben.

Rückkehr zu Real denkbar

Auch eine Rückkehr von Zidane auf die Trainerbank von Real Madrid scheint nach wie vor im Bereich des möglichen zu liegen.

Im Moment deutet zwar alles daraufhin, dass Xabi Alonso (41) den aller Voraussicht nach zur brasilianischen Nationalmannschaft abwandernden Carlo Ancelotti (64) bei den Königlichen beerbt, eine dritte Amtszeit von Zidane in der spanischen Hauptstadt sollte allerdings nicht ausgeschlossen werden. Der 51-Jährige hat seit seinem Abschied von Real im Mai 2021 keine Trainerbank mehr betreten.

Verwendete Quellen

Mundo Deportivo