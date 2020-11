Van-Dijk-aus ein "Schock" : Oranje-Coach spricht über United-Bankdrücker Donny van de Beek

Nach einer rüden Attacke im Merseyside-Derby Mitte Oktober wurde bei Virgil van Dijk eine schwere Knieverletzung diagnostiziert, die ihn womöglich die komplette Saison kosten wird. Frank de Boer hatte das Spiel live verfolgt.

"Ich habe es live gesehen. Ich war schockiert. Ich habe ein paar schlimme Worte gesagt", sagte Hollands Nationaltrainer am Dienstag. "Es war ein Schock, denn er ist ein so wichtiger Spieler, unser Kapitän, und er ist so wichtig in unserem Kader. Wir werden ihn vermissen."

Thematisiert wurde außerdem die sportliche Situation von Donny van de Beek, der nach seinem Wechsel zu Manchester United noch nicht so recht ins Rollen kommt. De Boer tritt dem Ganzen entlassen entgegen.