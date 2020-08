Nach 9 Monaten : Ousmane Dembele ist zurück - und er hat es noch drauf



Tobias Krentscher

Der FC Barcelona tritt am Freitag in Lissabon gegen Bayern München an. Für das Champions-League-Viertelfinale steht auch Ousmane Dembele (23) zur Verfügung. Der französische Nationalspieler wurde erstmals seit neun Monaten in den Kader berufen.