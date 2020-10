FC Barcelona : Ousmane Dembele: Schaurige Barça-Bilanz - flüchtet er zu Juventus?

Was wird aus Ousmane Dembele? Der Weltmeister des FC Barcelona hat in der internen Hierarchie an Boden verloren. Die Youngsters Ansu Fati und Pedri (beide 17) sowie Neuzugang Francisco Trincao (20) erhielten an den ersten drei Spieltagen auf den offensiven Flügeln den Vorzug.

Am letzten Tag der Transferperiode soll Barça versucht haben, den französischen Nationalspieler an Manchester United abzugeben, um finanziellen Spielraum für eine Verpflichtung von Memphis Depay (26) freizuschaufeln. Der Deal scheiterte jedoch.

Barcelona soll weiterhin verkaufsbereit sein. Laut CATALUNYA RADIO streckt Juventus Turin seine Fühler aus. Dem Radiosender zufolge steht Dembele in regelmäßigem Kontakt zu den Bianconeri. Ein Transfer im Sommer 2021 soll vorbereitet werden.