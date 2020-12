FC Barcelona : Ousmane Dembele trifft bei Barça-Patzer - Sorgen um Coutinho

1:1 hieß es am Ende zwischen Barça und den Basken. Kike hatte die Gäste nach einem Aussetzer des ansonsten souveränen Ronald Araujo in Führung gebracht (57.), Ousmane Dembele in der 67. Spielminute für den Endstand gesorgt.

Der französische Nationalspieler wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt und feierte nach dreiwöchiger Verletzungspause unter den Augen von Lionel Messi (saß angeschlagen neben Sergi Roberto und Ansu Fati auf der Tribüne) ein ordentliches Comeback.

"Ousmane Dembele ist ein sehr wichtiger Spieler" (Ronald Koeman)

"Er ist ein sehr wichtiger Spieler, weil er auf dem Flügel sehr viel Schnelligkeit besitzt. Er hat den Ausgleich erzielt, wir sind mit ihm zufrieden", lobte Ronald Koeman den französischen Flügelflitzer nach der Partie.