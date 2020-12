FC Barcelona : Ousmane Dembele: Vertrags-Gespräche mit Barça sind angelaufen

Ousmane Dembele (23) findet unter Ronald Koeman beim FC Barcelona immer besser in die Spur. Jetzt soll der französische Nationalspieler seinen Vertrag verlängern.

Zuletzt hieß es in der Gerüchteküche noch, Ousmane Dembele sei nicht erpicht darauf, bei Barça zu verlängern. Wie ESPN in Erfahrung gebracht hat, sind Gespräche über eine Vertragsverlängerung mit Barcelona aber mittlerweile angelaufen. Derzeit endet sein Arbeitspapier 2022.

Ousmane Dembele hatte sich im Februar eine schwere Verletzung zugezogen. Wieder einmal. Seit seiner Ankunft von Borussia Dortmund im Sommer 2017 verpasste "Ous" knapp die Hälfte der Spiele verletzungsbedingt.

In der laufenden Saison ist der Flügelstürmer noch ohne Blessur. In elf Spielen steuerte er vier Tore und zwei Vorlagen bei. Zuletzt durfte der Weltmeister von 2018 gegen Ferencvaros in der Champions League die Kapitänsbinde tragen.