FC Barcelona : Ousmane Dembele zurück auf dem Barça-Trainingsplatz

Vor rund zwei Wochen zog sich Ousmane Dembele eine Verletzung am Oberschenkel zu. Mal wieder musste der FC Barcelona eine Blessur seines Sorgenkinds kommunizieren.

Am Donnerstag verbrachte der Franzose seinen Tag zumindest wieder auf dem Trainingsplatz. In individuellen Einheiten umkurvte Dembele Slalomstangen und hatte in einigen Übungen sogar schon wieder den Ball am Fuß.