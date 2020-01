Schon kurz nachdem klar war, dass Borussia Dortmund nach einem weiteren Stürmer Ausschau hält, poppten Gerüchte um einen Winterabgang von Paco Alcacer auf. Diese mehren sich von Tag zu Tag, was offenbar an der abgekühlten Beziehung zu Lucien Favre liegt.

Alcacer fühle sich nach dem Zukauf Haalands überflüssig und schmolle, heißt es. In Stellung bringt sich neben Atletico Madrid angeblich auch der FC Valencia.

Für die Fledermäuse kommt allerdings wohl nur eine Ausleihe infrage – für den BVB nur ein Festverkauf.

Ende November hatte Alcacer in der MARCA anklingen lassen: "Wo ich spielen werde, weiß ich nicht. Es ist nie klar, was das Leben bereithält. Aber ich würde in der Zukunft wirklich gerne in LaLiga zurückkehren."

Alcacer hatte in Spaniens Eliteklasse bereits für Valencia und den FC Barcelona gespielt.

