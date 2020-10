Borussia Dortmund : Panne am Deadline Day: BVB verpasste Deal mit Bruder von Tammy Abraham



Andre Oechsner

Am Deadline Day sind noch so einige Überraschungsdeals über die Bühne gegangen. Auch Borussia Dortmund wäre ein solcher fast geglückt. Um sich Timmy Abraham zu sichern, fehlte es allerdings an Zeit, um die nötigen Unterlagen einzureichen.