Paris Saint-Germain : 100 Millionen! FC Chelsea wollte PSG-Star holen

Der FC Chelsea hatte offenbar im Sinn, neben Romelu Lukaku einen weiteren Spieler für einen dreistelligen Millionenbetrag zu rekrutieren. In Frankreich heißt es, dass Marquinhos das Londoner Objekt der Begierde war.

Wie RMC Sport aus Frankreich berichtet, wollten die Blues Marquinhos unter Vertrag nehmen. In London soll man vor allem mit der möglichen Reunion mit Thiago Silva gelockt haben. Bis zu 100 Millionen Euro wäre der Champions-League-Sieger angeblich bereit gewesen, für Marquinhos zu zahlen.

Der 27-Jährige fühle sich an der Seine sehr wohl und sei sehr angetan davon, wie PSG in diesem Sommer auf dem Transfermarkt agiert hat. Unter anderem holten die Pariser Lionel Messi, Sergio Ramos und Achraf Hakimi an Bord. Marquinhos' Vertrag ist noch langfristig bis 2024 gültig.