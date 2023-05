1,2 Milliarden! Vater von Lionel Messi soll absurdes Angebot angenommen haben

Lionel Messi will in den nächsten Tagen eine Zukunftsentscheidung treffen. Wo es hingeht, hat sein Vater offenbar schon entschieden, und angeblich eine in der Geschichte des Fußballs noch nie dagewesene Offerte angenommen.

Nach Informationen des französischen Portals Foot Mercato schlägt das Pendel inzwischen ganz klar nach Saudi-Arabien aus. Während Messis langjähriger Rivale Cristiano Ronaldo in diesem Winter zu Al-Nassr wechselte, erwärmt sich La Pulga, der im Herzen immer noch auf einen Wechsel zu Barça hofft, immer mehr für die Idee, dass auch er an den Golf wechseln sollte.

Lionel Messi soll Vater nicht widersprechen wollen

Dass bei Jorge Messi der wirtschaftliche Gedanke Vorrang gegenüber dem rein sportlichen und sentimentalen Rückkehrwunsch seines Sohnes hat, war schon in der Vorwoche erläutert worden. Lionel Messi, hieß es ferner, wolle dem Willen seines Vaters, vor dem er absoluten Respekt habe, nicht widersprechen.

Dem Journalisten Fabrizio Romano zufolge will Messi in den nächsten Tagen eine Entscheidung über seine Zukunft treffen, die, so viel kann schon einmal gesagt werden, definitiv nicht bei Paris Saint-Germain liegt. Dabei sei allerdings nicht garantiert, dass Messi seinen neuen Verein dann auch bekanntgeben wird. Von Barça sei bisher aufgrund des Financial Fairplay noch kein Angebot eingegangen.

Verwendete Quellen

Foot Mercato/Fabrizio Romano