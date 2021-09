Paris Saint-Germain : 45 Millionen: Kylian Mbappe lehnte Monster-Gehalt ab

Am Geld fehlt es bei PSG beileibe nicht. Der Klub, der sich im Besitz der katarischen Investorengruppe QSI befindet, wirft auch in Pandemie-Zeiten mit den Euros nur so um sich, wie die groß angelegte Transferoffensive in diesem Sommer bewies.

Trotz der namhaften Verpflichtungen von Leo Messi, Sergio Ramos und Gianluigi Donnarumma scheinen die Pariser ihren größten Schatz aber nicht halten zu können. Kylian Mbappe liebäugelt mit einem Wechsel zu Real Madrid und könnte sich diesen Traum im nächsten Jahr erfüllen, wenn sein Vertrag in Frankreich ausläuft.