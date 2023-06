750 Millionen! Saudi-Arabien lockt jetzt auch Neymar

Neymar könnte sich in Saudi-Arabien die Taschen vollmachen - Foto: / Getty Images

Die Mission, Saudi-Arabien zur neuen Fußballweltmacht zu pushen, läuft auf Hochtouren. Der nächste Star, der in das Öl-Emirat geholt werden soll, ist kein Geringerer als Neymar.

Das Gerücht war aufgrund der Entwicklungen in den letzten Wochen zu erwarten. Laut dem Transferinsider Nicolo Schira ist Neymar das nächste Objekt der Begierde, das es den saudischen Sportfunktionären angetan haben soll.

Der dortige Klub Al-Hilal ist demnach in Vorbereitung eines erstaunlichen Angebots, um zu versuchen, Neymar von einem Wechsel zu überzeugen. Der Superstar könnte in Saudi-Arabien in den nächsten drei Jahren stolze 250 Millionen Euro pro Saison verdienen.

Weltklasse-Stürmer Karim Benzema unterschrieb bereits bei Al-Ittihad und plant, den Herbst seiner Karriere lieber in der asiatischen als in der europäischen Champions League zu verbringen. Cristiano Ronaldo, der schon im Emirat kickt, versucht mit offenen Botschaften weitere Stars seiner Couleur anzulocken.