PSG stellt Neymar wieder ins Schaufenster

Bei Paris Saint-Germain rumort es einmal mehr gewaltig. Verantwortlich dafür ist nicht mal unbedingt die jüngste Niederlage in der Champions League gegen den FC Bayern, sondern das ungebührliche Verhalten von Neymar, das offenbar das berühmte Fass zum Überlaufen brachte.

Paris Saint-Germain soll bereit sein, Neymar im Sommer abzugeben. Der Sport zufolge ist es der Wunsch des Klubs und der Vereinsführung, den 31-Jährigen ins Verkaufsfenster zu stellen.

Grund hierfür dürfte die Eskalation am vergangenen Wochenende sein, als Neymar in der Halbzeitpause des Ligaspiels in Monaco mit Sportdirektor Luis Campos heftig aneinandergeraten war und im Anschluss einige Mitspieler auf dem Platz beleidigt hatte.

Neymar bestätigte den Vorfall, spielte ihn aber gekonnt herunter: "Ja, es ist passiert. Wir hatten eine kleine Diskussion, waren uns nicht einig. Sowas passiert. Sowas passiert jeden Tag, aber ich liebe hier alle."