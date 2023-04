Absurde Forderung: Lionel Messi will von PSG noch mehr Gehalt

Paris Saint-Germain gibt im Werben um Lionel Messi so schnell nicht auf, hat aber seine Grenzen. Vor allem dann, wenn der Superstar noch mehr Gehalt fordert als er ohnehin schon bezieht.

Der zwischen Paris Saint-Germain und Lionel Messi geschlossene Zweijahresvertrag verliert in Kürze seine Gültigkeit. Die Option auf Verlängerung besteht nur für den Fall, dass beide Parteien einer weiteren gemeinsamen Saison ihre Zustimmung erteilen. Messis Entourage willigt dem allerdings nicht ein.

PSG ist daher ins Gespräch gegangen, um einen komplett neuen Vertrag aufzusetzen und Messi so an einem Abgang in diesem Sommer zu hindern. Über eine Vertragsverlängerung wurde laut Le Parisien Ende des vergangenen Jahres sogar eine grundsätzliche Einigung erzielt. Diese ist inzwischen aber wieder gelöst worden.

Der Grund: Messi forderte nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft eine Gehaltserhöhung. In Erinnerung muss einem dabei gerufen werden, dass der Superstar aktuell etwa 30 Millionen Euro netto verdient. PSG wäre bereit gewesen, Messi unter den momentanen Konditionen zu halten. Für die Spielerseite kommt das allerdings nicht infrage.