Paris Saint-Germain : Alles wieder gut? Mauro Icardi mit herzzerreißender Botschaft an Wanda Nara

Der Beziehungsstatus von Mauro Icardi und Wanda Nara schrieb in den letzten Tagen viele Schlagzeilen. Der PSG-Star widmet seiner Frau nun einen bewegenden Post in den sozialen Medien.

"Danke, meine Liebe, dass du weiterhin auf diese wunderschöne Familie vertraust. Danke, dass du der Motor unseres Lebens bist. Ich liebe dich", schreibt Icardi zu einem Bild, welches das Ehepaar Arm in Arm zeigt. "Es tut so weh, seine Lieben zu verletzen. Man heilt nur, wenn man von denen, die man verletzt hat, Vergebung erhält."

Icardi hatte in Paris um Erlaubnis gebeten, den Trainingseinheiten am Sonntag und Montag fernbleiben zu dürfen. Für das Champions-League-Spiel gegen RB Leipzig war der 28-Jährige zunächst in den Kader genommen worden, gab gegenüber Mauricio Pochettino dann aber an, mental nicht dazu in der Lage zu sein am Spiel teilzunehmen.