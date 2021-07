Paris Saint-Germain : Alphonse Areola bleibt auf der Insel, wechselt aber den Verein

Die Zukunft von Alphonse Areola liegt wohl weiterhin in der Premier League. Die Leihgabe von Paris Saint-Germain bleibt in London, wechselt aber die Vereinsfarben.

Medienberichten aus England zufolge stehen Paris und West Ham United vor einer Einigung. Die Hammers wollen den 28-Jährigen bis zum Ende der Saison 2021/22 ausleihen und sich zusätzlich eine Kaufoption sichern.

Alphonse Areola lebt bereits seit einem Jahr in der englischen Hauptstadt. Paris hatte den französischen Nationaltorhüter im Transfer-Sommer 2020 an den FC Fulham verliehen.

Bei den Cottagers zeigte Areola ansprechende Leistungen, konnte aber am Abstieg des Traditionsvereins in die Championship nichts ändern. Alphonse Areola stand in 36 von 38 Premier-League-Spielen zwischen den Pfosten.