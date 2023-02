Ander Herrera verlässt Paris Saint-Germain endgültig

Ander Herrera kehrt nach seiner Ausleihe an Athletic Bilbao nicht mehr zurück nach Frankreich. Die Basken machen Gebrauch von ihrer Kaufoption für den ehemaligen spanischen Nationalspieler.

Herrera wechselte im vergangenen Sommer auf Leihbasis von Paris Saint-Germain zu Athletic Bilbao. Seitdem absolvierte der 33 Jahre alte Routinier elf Partien für den Traditionsverein. Mit den Leistungen des Mittelfeldspielers sind die Basken offenbar zufrieden. Sie aktivieren ihre Kaufoption.

Ander Herrera wurde größtenteils in der Jugend von Real Saragossa ausgebildet. 2011 folgte sein erster Wechsel zu Athletic Bilbao. Drei Jahre später heuerte er auf der Insel an, Manchester United zog seine Ausstiegsklausel in Höhe von 36 Millionen Euro.

2019 schloss sich Herrera ablösefrei Paris Saint-Germain an. In drei Jahren absolvierte der baskische Mittelfeldspieler 95 Partien für PSG. Im vergangenen Sommer kehrte er zu Athletic Bilbao zurück. Nach der Aktivierung der Kaufoption ist Herreras Vertrag bis zum 30. Juni 2024 gültig.