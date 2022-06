Paris Saint-Germain Ander Herrera verteidigt Kylian Mbappe mit einem Hinweis auf Ansu Fati

"Ich dachte lange, dass er nach Madrid gehen würde, aber am Ende war es nicht so. Man muss die Entscheidung eines Jungen aus Paris respektieren, der in einem Vorort geboren wurde und nicht bei PSG spielen konnte, weil er früh nach Monaco ging", erkläre Ander Herrera gegenüber der Sporttageszeitung AS.

Er sei von der Entscheidung Mbappes, seinen auslaufenden Vertrag bis 2025 zu verlängern, "nicht überrascht" gewesen, so der spanische Mittelfeldspieler. Überraschend sei allerdings der Zeitpunkt gewesen. Jetzt freue er sich, dass der "möglicherweise beste Spieler der nächsten zehn Jahre" weiterhin für Paris Saint-Germain spielt.

Ander Herrera, der seit drei Jahren für PSG aufläuft, kann nicht nachvollziehen, warum Mbappe für seine Vertragsverlängerung so viel Kritik einstecken muss und vergleicht die Situation mit der Verlängerung von Ansu Fati beim FC Barcelona.