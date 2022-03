Paris Saint-Germain : Angel di Maria: Barça-Ass soll ihn ersetzen - Rückkehr zur Benfica?

Paris Saint-Germain will den in knapp drei Monaten auslaufenden Vertrag von Angel di Maria französischen Medienberichten zufolge nicht mehr verlängern. Laut Reporter Loic Tanzi von RMC soll Ousmane Dembele (24) vom FC Barcelona als Ersatz für die Argentinier kommen.

Dembeles Arbeitspapier läuft ebenfalls am Saisonende aus. Barça will mit ihm verlängern, beide Parteien können sich aber in finanzieller Hinsicht nicht einigen. PSG hätte dank der milliardenschweren Unterstützung aus Katar keine Probleme, die Gehaltswünsche des Nationalspielers zu erfüllen.

Angel di Maria zurück zu Benfica Lissabon?

Angel di Maria, der 2015 für 63 Millionen Euro von Manchester United in den Prinzenpark gekommen war, steht indes nach Informationen der spanischen Sportzeitung AS auf der Liste von Benfica Lissabon. Bei Portugals Rekord-Champion hatte di Maria einst seinen Durchbruch in Europa geschafft.