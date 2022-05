Ligue 1 Angel Di Maria doch noch mit PSG-Zukunft?

Bis anhin sah es so aus, als sei der Abgang von Angel Di Maria von Paris Saint-Germain in Stein gemeißelt. Der Offensivstar muss für einen Verbleib aber offenbar nur noch seine Unterschrift setzen.

Das Ende der Ära von Angel Di Maria bei Paris Saint-Germain ist offenbar noch nicht ganz unter Dach und Fach. Gegenüber Urbana Play FM lässt der 34-Jährige mit einem Detail aufhorchen, das so bisher nicht bekannt war.

"Meine Idee ist, hier zu bleiben. Ich will mein letztes Jahr in Europa in Paris verbringen", untermauert Di Maria. "Aber ich weiß nicht, ob der Verein das wirklich so will. Der Vertrag läuft aus, aber es gibt auch einen Vorvertrag zwischen den Parteien. Wir werden sehen, ob er wirklich unterzeichnet wird oder nicht."

Di Maria spielt seit sieben Jahren für PSG, das öffentlich bisher keine Anstalten hat erkennen lassen, die Zusammenarbeit noch mal ausdehnen zu wollen. Der argentinische Nationalspieler kommt auf starke 209 direkte Torbeteiligungen in 293 Pflichtspielen.