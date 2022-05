Ligue 1 Angel Di Maria: Frau des PSG-Stars fordert mehr Anerkennung

Angel Di Maria schlägt in seinen letzten Wochen in Diensten von Paris Saint-Germain noch mal eine Riesenwelle der Verachtung entgegen. Das abermals enttäuschende 2:2 gegen Troyes am vergangenen Wochenende brachte erneut die hässlichen Seiten des Fußballs hervor.

In den sozialen Medien war Di Maria einer der Spieler, der heftig von den eigenen Fans angegangen wurde. Jorgelina Cardoso reagierte auf Instagram auf die Beleidigungen, die sich gegen ihren Ehemann richteten.

Damit es auch jeder versteht, verfasste Cardoso ihre Story in gleich mehreren Sprachen: "Ein bisschen mehr Anerkennung für den besten Passgeber der Vereinsgeschichte." Di Maria lieferte auch gegen Troyes eine Torvorlage, seine siebte in dieser Saison und seine insgesamt 118. für PSG.