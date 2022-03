Paris Saint-Germain : Angel di Maria: Sein Plan für die Zeit nach PSG - Kontakt zu Barça?

Die Wege von Angel di Maria und Paris Saint-Germain werden sich im kommenden Sommer nach sieben gemeinsamen Jahren aller Voraussicht nach trennen. Wohin es den Argentinier zieht, ist offen. In die Heimat will di Maria dem Vernehmen nach aber nicht. Noch nicht.

289 Spiele absolvierte Angel di Maria bisher im Trikot von Paris Saint-Germain. 91 Tore und 115 Vorlagen lieferte der offensive Mittelfeldspieler. Eine starke Quote. Dennoch will sich PSG am Saisonende von dem Routinier trennen.

Laut Le Parisien haben die PSG-Bosse entschieden, die Option zur Verlängerung in di Marias Vertrag nicht zu ziehen und das Arbeitspapier zum 30. Juni 2022 auslaufen zu lassen. Offenbar hat der Südamerikaner bereits konkrete Pläne, wie es zukünftig weitergeht.

