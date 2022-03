Anhaltende Popularität : Lionel Messi "verbraucht" über 600 Trikots in einer Länderspielpause

Der Keeper von Aston Villa erwähnte gegenüber Amazon Prime eine Anekdote aus seiner Anfangszeit in der Albiceleste. "Als ich zur Nationalmannschaft kam, fragte ich den Zeugwart: 'Wie viele Trikots gibt Messi pro Spiel raus?' Er sagte: 'Wir machen 200–300 Trikots pro Spiel für Messi!'"

Die schiere Anzahl an verschenkten Jerseys kann Martinez heute noch kaum fassen. "Wir haben zwei internationale Spiele am Stück und sie stellen 650 Trikots her. Sie drucken sie und sind bereit, so weit zu gehen, weil sie wissen, dass Sponsoren, Spieler, Mitarbeiter und sogar die Trainer eins wollen. Also sind es 650 alle zwei Spiele."

Auf Vereinsebene verhält es sich übrigens nicht anders. Nach seinem Wechsel zu Paris Saint-Germain im letzten Sommer gingen die Trikot-Verkäufe dort durch die Decke. Das Jersey des Angreifers war kurz darauf in vielen Shops ausverkauft. PSGs Marketing-Direktor Fabio Allegre gab erst kürzlich zu, dass inzwischen über die Hälfte aller verkauften Pariser Trikots auf Messi zurückzuführen sind.