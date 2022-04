Antonio Conte: Fake News! Umfeld reagiert auf PSG-Gerüchte

Antonio Conte verfolgt offenbar nicht die kleinste Ambition, ab der kommenden Saison Paris Saint-Germain zu übernehmen. Die Gazzetta dello Sport will aus dem Umfeld des 52-Jährigen erfahren haben, dass es "keinen Kontakt mit irgendjemandem" gegeben habe. "Das sind Fake News, die jeder Grundlage entbehren", heißt es aus dem Conte-Lager.

Die Berichterstattung nahm in den vergangenen Tagen teilweise bizarre Züge an. Conte soll von PSG ein Jahresgehalt über 30 Millionen Euro fordern, war hier zu lesen. Andernorts hieß es, dass er in Paris die Transfers von Romelu Lukaku und Nicolo Barella gefordert haben soll.