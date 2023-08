Marco Asensio: Ousmane Dembele bedroht seine Stammplatz-Pläne bei PSG

In diesem Sommer brach Marco Asensio (27) seine Zelte bei Real Madrid ab, um sich dem französischen Meister Paris Saint Germain anzuschließen. Der Start des Mallorquiners in Frankreich verläuft stockend. Mit Neuzugang Ousmane Dembele (26) wurde ihm ein weiterer Offensivspieler vor die Nase gesetzt.

Sieben Jahre spielte Marco Asensio bei Real Madrid, über den Status als Ergänzungsspieler kam der 27-Jährige jedoch nicht hinaus. Zwar konnte der dreifache Champions League-Sieger immer wieder mit Traumtoren überzeugen, aber vor allem aufgrund seiner fehlenden Konstanz gelang es ihm nicht, sich einen Stammplatz zu erobern.

Da das Talent des Linksfußes jedoch außer Frage steht, versuchten die Königlichen den Vertrag des gebürtigen Mallorquiners zu verlängern, am Ende entschied sich der Spanier jedoch für einen Tapetenwechsel und schloss sich PSG an. An der Seine erhofft sich Asensio mehr Spielzeit und eine wichtige Rolle im System von Trainer Luis Enrique (53), der ihn bestens aus der spanischen Nationalmannschaft kennt.

Stotterstart für Asensio und PSG

Der Start beim französischen Meister verlief jedoch sowohl für den Spieler als auch für den Verein mit zwei Unentschieden nicht zufriedenstellend. Der 27-fache spanische Nationalspieler stand nur in der ersten Partie 69 Minuten auf dem Platz, am zweiten Spieltag saß er das komplette Spiel auf der Auswechselbank.