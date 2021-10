Patrice Evra stänkert : "Habe es satt, dass sie den Ballon d'Or immer wieder an Lionel Messi vergeben"

Bei der diesjährigen Vergabe des Ballon d'Or gibt es andere Favoriten als Lionel Messi und Cristiano Ronaldo, die den Titel zuvor jahrelang unter sich ausgemacht haben. Patrice Evra hofft sogar, dass Messi die Auszeichnung nicht erhält.

"Ich habe es satt, dass sie ihn immer wieder an Lionel Messi vergeben", wird Evra von ESPN zitiert. Die möglichen Kriterien fügt der 40-Jährige ebenfalls an: "Was werden sie mir sagen, dass er dieses Jahr die Copa America gewonnen hat? Nun, das ist in Ordnung. Aber sagen Sie mir, was er in dem Jahr mit Barcelona geleistet hat."